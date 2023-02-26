الحاج: الفريق الآخر خطف الدستور وعطل الاستحقاق الرئاسي

رأى النائب رازي الحاج أن “ما يحصل من خلال عقد جلسات حكومية ومحاولة عقد جلسات تشريعية للمجلس النيابي، هو للإيحاء بأن رئيس الجمهورية لزوم ما لا يلزم”.

وجدد التأكيد في حديث إلى “صوت كل لبنان”، أن “موقف حزب القوات اللبنانية الرافض للجلسات الوزارية ينطلق من الالتزام بحرفية الدستور الذي يحصر عمل حكومة تصريف الاعمال بالمعنى الضيق فقط”.

واعتبر الحاج أن “الفريق الآخر استفاد من عدم توافق المعارضة في الملف الرئاسي، وخطف الدستور وعطل الاستحقاق في محاولة للبحث عن آلية لإيصال الرئيس الذي يريد”. ورفض “مبدأ المساومة على اسم رئيس الجمهورية، فمنصب الرئاسة الاولى ليست تفصيلا او قطعة من التركيبة للمقايضة بها، انما هي المنصب القادر على إعادة الانتظام العام للمؤسسات الدستورية في البلاد”.

وردا على سؤال عن تسوية العام 2016، قال: “ما حصل حينها كان برنامجا واضحا، الا انه لم يطبق”.

وعن قرار تسعير المواد الاستهلاكية بالدولار في السوبرماركت، لفت الى أن “هذه الخطوة ليست دولرة انما مؤشر للمستهلك ليتمكن من معرفة قيمة المواد بغض النظر عن سعر الصرف المتقلب”، متخوفا من “تحويل السوبرماركت او وزارة الاقتصاد الى محل صرافة”.