الحاج: الموازنة أُنجزت عبر إخفاء الأرقام.. ونتخوّف من الإنفاق غبّ الطلب

اعتبر عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب رازي الحاج أنّ “هذه الموازنة لا تعبر عن حقيقة الواقع خاصّة في أرقام الإيرادات”، مشيرًا إلى أنّ “الدولة يمكنها جني أموال من خلال إصلاح قطاعاتها”.

الحاج أوضح في حديث إلى “صوت كل لبنان”، أنّ “النفقات أيضًا ليست مدوّنة بشكل صحيح”، مشيرًا إلى فكرة “صفر عجز” قائلًا: “الدولة اللبنانية يمكنها الدين فمن الطبيعي أن تكون الموازنة صفر عجز لأن الدولة لا يمكنها زيادة المصاريف”.

وتابع الحاج: “ما نتخوّف منه هو الإنفاق غبّ الطلب أي من خارج الموازنة”، معتبرًا أن “هذه الخروقات في الموازنة تدلّ على أن من كتبها أنجزها على استعجال أو عبر إخفاء الأرقام”.

ولفت الحاج إلى أن هذه حكومة أمر واقع في ظل غياب رئيس وطريقة تعاطيها مع الملفات تأتي على شكل “إنتو عملو البدكن ياه وأنا بعمل البدي ياه”.