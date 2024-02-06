الحاج بحث ومع وزير الداخلية حريق النافعة وطرقات المتن

عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي

زار عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب رازي الحاج وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي للبحث في ملف مصلحة تسجيل السيارات في الدكوانة على أثر الحريق الذي اندلع أمس في المبنى.

ووفق بيان عن مكتب الحاج، كشف الحاج لمولوي عن حصول عمليات تزوير لمعاملات متعلقة بسرقة أرقام مميزة يملكها مواطنون على أن يزوده بالمستندات قريبا.ً

كما عرض الحاج لقضية مرور الشاحنات على طرق المتن بسبب قطع طريق ضهر البيدر. وأبلغ مولوي الحاج بإعادة فتح طريق ضهر البيدر بشكل جزئي وفقاً لأوقات محددة للذهاب والإياب خلال ساعات النهار.

وشكر الحاج لمولوي سهره الدائم على قضايا المواطنين المرتبطة بوزارة الداخلية والبلديات، مؤكداً “التعاون والتنسيق لما فيه خير ومصلحة قضاء المتن والمواطنين المتنيين”.