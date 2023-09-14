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الحاج حسن: "الشراكة" تُحقّق الأمن الغذائي الوطني

منذ 21 دقيقة
وزير الزراعة عباس الحاج حسن استقبل النائب أكرم شهيب

وزير الزراعة عباس الحاج حسن استقبل النائب أكرم شهيب

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استقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، النائب أكرم شهيب، بحضور المدير العام للزراعة لويس لحود وسامر خوند، وبحث اللقاء في مجمل أوضاع الواقع الزراعي في لبنان.

وتحدث الحاج حسن فأكد “استمرار الوزارة في السياسات التي كانت وضعت في السابق على يد الوزراء المتعاقبين”. وثمن “هذه الجهود المثمرة”، مؤكدًا “ضرورة تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في سبيل نهضة القطاع الزراعي بما يؤمن الأمن الغذائي الوطني”.

من جهته، أشاد شهيب بـ “دور وزارة الزراعة في شتى المجالات، لا سيما المواكبة والمتابعة لموضوع الأسمدة والمبيدات المهربة”، منوهًا أيضًا بـ “عملها في مجال مكافحة القطع الجائر للأشجار”.

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