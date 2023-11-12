الحاج حسن: المقاومة تُمسك الميدان في غزة.. وترسم المراحل المقبلة

أثنى النائب حسين الحاج حسن، على “الصمود الأسطوري للمقاومين في غزة رغم تصاعد العدوان على القطاع”.

وفي كلمة له خلال لقاء سياسي في بلدة النبي شيت البقاعية، أكد الحاج حسن أن “أبطال غزة اليوم سجلوا للتاريخ هذه الأسطورة والصمود الكبير، وأن المقاومة ما زالت تمسك بالميدان”.

واعتبر أن “الكلام للميدان مع العدو الإسرائيلي والمقاومة هي التي ترسم المراحل المقبلة”.

كما لفت إلى أن “نتائج عملية طوفان الأقصى غيرت الكثير من الوقائع العسكرية والأمنية، ولكن الرد الإسرائيلي باتجاه المدنيين هدفه الضغط على المجتمع لترك المقاومة، لكن شعبنا المضحي يدرك أنه لا نصر من دون تضحيات”.