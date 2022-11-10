الحاج حسن حول انتظار الحزب لمجريات الخارج: اتهامات سخيفة لاقيمة لها

الى هذه اللحظة يسيطر الفراغ الرئاسي على البلد فيما تتدهور الاوضاع الاقتصادية، بحيث لم تنجح الجولة الخامسة من انتخاب رئيس فيما تمّ تطيير النّصاب ورفع الجلسة الى 17 تشرين الثاني الحالي.

وعند انتهاء الجلسة صرح النائب حسين الحاج حسن لمراسل صوت بيروت انترناشونال عند سؤاله عن وجود ارتباط بين تمسك الحزب بترشيح سليمان فرنجية وبين غلق الباب عن أي مرشح آخر، أشار الحاج حسن إلى ان هذه المعلومات الصحافية وتبقى صحافية الى حين صدور بيان رسمي من الحزب عن اي اسم.

وعن اعطاء وعد في المرة الماضية لسليمان فرنجية، أشار الحاج حسن ان هذه المعلومات تبقى معلومات صحافية الى أن يعلن الحزب ببيان رسمي عن اسم المرشح.