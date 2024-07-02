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الحاج حسن: سننتصر

منذ ساعتين
وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن

وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن

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كتب وزير الزراعة عباس الحاج حسن عبر منصة “اكس”: “محي الدين أبو دلة، مزارع لبناني قاوم الإحتلال من خلال صموده في أرضه، وقدم حياته شهيدا على مذبح الوطن وفي يديه سنابل القمح الجنوبي المقاوم التي كان يحصدها. جنوب لبنان ومزارعيه ومواطنيه يسطرون أروع ملاحم البطولة. حتماً سننتصر”.

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