الحاج حسن في سوريا للمشاركة في "قمة رباعيّة زراعيّة عربيّة"

غادر وزير الزّراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، إلى سوريا، على رأس وفد من الوزارة، للمشاركة في القمّة الرّباعيّة الزّراعيّة العربيّة الّتي تُعقد يوم غد وبعد غد في العاصمة دمشق، في حضور وزراء الزّراعة العراقي، الأردني، السّوري واللّبناني.

ويُعقد اللّقاء تحت شعار “نحو تحقيق التّكامل الاقتصادي الزّراعي”. ويناقش اجتماع الوزراء على مدى يومَين، النّتائج الّتي تمّ التّوصّل إليها في الاجتماعات الرّباعيّة الّتي عُقدت خلال العام الماضي في العراق ولبنان والأردن، وسُبل تعزيز التّبادل التّجاري والأمن الغذائي وآليّات دعم المشاريع الإقليميّة، ومواجهة التّحدّيات المناخيّة وتدهور الأراضي وتحسين الإنتاج الزّراعي في الدّول الأربع.