الحاج حسن: لا مناص إلّا الحوار.. ونقيضه التنافس والاقتتال

أكد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال، عباس الحاج حسن، أن “لا مناص أمام اللبنانيين إلا الحوار، وأنّ نقيض الحوار هو التنافس والاقتتال، وما من أحد يريد ذلك”.

الحاج حسن وخلال رعايته قص شريط افتتاح مشروع الطاقة الشمسية في بلدة شعت في البقاع الشمالي، أشار إلى أنّ “الرئيس نبيه بري دعا أكثر من مرة إلى الحوار”.

وقال: “نحن دائمًا منفتحون ودعاة حوار، ونؤكد صوابية ورجاحة المنطق الوطني الذي تحدث به الرئيس بري، وهو أنّ الجانب الفرنسي والأخوة السعوديين وكل العالم عندما نتحدث معهم يقولوا لنا اذهبوا إلى الحوار، وإذا لم نأت بجديد في الحوار يجب أن يكون الحوار داخليًا بمبادرة داخلية، لكن بعض الرؤوس المحامية أوصلتنا إلى هنا”.