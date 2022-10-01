الحاج حسن: لتفكيك عقبات الترانزيت والجمارك مع سوريا والاردن والعراق ‏

أكد وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن من بلدة عيناتا أنه يمكن للبنان أن يكون شريكا قويا عالميا على ‏صعيد إنتاج التفاح، إذ إن طقس لبنان ملائم لزراعة التفاح‎.‎

وتمنى وزير الزراعة في يوم التفاح العالمي، وفي مداخلة عبر ‏LBCI‏ أن تكون كافة الدول الصديقة متعاونة في موضوع تصدير التفاح ‏اللبناني إلى الخارج، كما وأن توضع التوترات السياسية بين لبنان والسعودية جانبا لتصدير التفاح إلى المملكة‎.‎

ايضا، دعا الحاج حسن إلى تفكيك عقبات الترانزيت والجمارك مع سوريا والاردن والعراق لتسهيل عملية تصدير التفاح اللبناني إلى ‏هذه الدول، لافتا إلى أنه في منتصف شهر تشرين الاول ستبدأ عمليات ستُفتح أكثر الاسواق بين لبنان والعراق والاردن‎.‎

وفي سياق متصل، لفت وزير الزراعة إلى أنه يجب العمل، وبالتعاون مع كافة القوى السياسية، إلى تأمين برادات تفاح تعمل على ‏الطاقة الشمسية اليوم قبل غد‎.‎

وشدد على أن الدولة ووزارة الزراعة تقفان إلى جانب المزارعين اللبنانيين، معتبرا أن المنتجات اللبنانية ترفع اسم لبنان عاليا‎.‎