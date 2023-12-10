الأحد 26 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 10 ديسمبر 2023 |
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الحاج حسن: هذا المطر يؤجّج المشاعر الحزينة!

منذ 51 ثانية
وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن

وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن

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اعتبر وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن عبر منصة “إكس”، أنّ “هذا البرد وهذا المطر يؤجج المشاعر الحزينة على الذين يلتحفون صقيع كانون ويغصون ألف غصة كلما اشتموا رائحة الدخان والموت المنبعثة من ذاكرة الصمت في غزة”.

الحاج حسن أضاف: “هذا الشتاء حزين لأن أيدي الأطفال هناك لا يرحمها الصقيع ولا الموت ولا اليتم”.

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