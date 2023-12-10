الحاج حسن: هذا المطر يؤجّج المشاعر الحزينة!

اعتبر وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن عبر منصة “إكس”، أنّ “هذا البرد وهذا المطر يؤجج المشاعر الحزينة على الذين يلتحفون صقيع كانون ويغصون ألف غصة كلما اشتموا رائحة الدخان والموت المنبعثة من ذاكرة الصمت في غزة”.

الحاج حسن أضاف: “هذا الشتاء حزين لأن أيدي الأطفال هناك لا يرحمها الصقيع ولا الموت ولا اليتم”.

هذا البرد وهذا المطر يؤجج المشاعر الحزينه على الذين يلتحفون صقيع كانون. ويغصون ألف غصه كلما اشتموا رائحة الدخان والموت المنبعثة من ذاكرة الصمت في غزه. هذا الشتاء حزين لأن أيدي الاطفال هناك لايرحمها الصقيع ولا الموت ولا اليتم. — Abbas AL Hajj Hassan (@Abbas_h_hasan) December 9, 2023