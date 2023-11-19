الحاج حسن يبحث مع نظيره المصري في تبادل السلع الزراعية

زار وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن نظيره المصري السيد القصير في مكتبه الجديد في العاصمة الإدارية، لمتابعة ملفات التعاون الزراعي المشترك بين البلدين الشقيقين، بخاصة في مجال تبادل السلع الزراعية والتعاون في مجال الاستزراع السمكي، وكذلك متابعة المستجدات في مجال تنمية الصادرات، فضلًا عن تسهيل الإجراءات وإزالة العقبات أمام المصدرين من الجانبين.

حضر اللقاء فريق من خبراء ومستشارين من الوزارتين، بالإضافة إلى مستشار وزير الزراعة اللبناني سالم درويش والملحق الاقتصادي في السفارة اللبنانية نور عطوي.

من جهته، أشاد الوزير الحاج حسن بالتعاون بين البلدين، موجهًا الشكر إلى القيادة السياسية المصرية لمساندتها بلاده في مواجهة الأزمات، ومشيرًا إلى أن “القيادة الرشيدة التي تحكم مصر حاليًا تنظر إلى علاقة مصر بلبنان بأنها علاقات أخوة قبل أن تكون تجارية”.

وأعرب عن سعادته بأول زيارة له للعاصمة الإدارية الجديدة، واصفًا إياها بأنها “حالة من الإبداع وحلم كبير تحقق في وقت قصير خلال أربع سنوات فقط”، مؤكدًا “رغبة لبنان في الاستفادة من التجارب المصرية الناجحة في الاستزراع السمكي، حيث تحتل مصر مكانة متميزة في هذا المجال”.

وخلال اللقاء أكد الوزير القصير أن “العلاقات المصرية – اللبنانية متميزة على الصعد كافة”، مشيرًا إلى “توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء في لبنان”.