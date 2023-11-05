الحاج حسن يُعلّق على استهداف المسعفين في الجنوب

أشار وزير الزراعة عباس الحاج حسن عبر تطبيق “إكس”، إلى أنّه “دائمًا في طليعه الفداء والوفاء، شباب جمعية الرسالة للإسعاف الصحي في كشافة الرسالة، بكم نرفع رؤوسنا عاليًا، بهممكم وتضحياتكم تصان الأوطان”.

وأضاف: “ولرجال الدفاع المدني ألف شكر وألف تحية على التضحيات التي تقدمون”.

دائماً في طليعه الفداء والوفاء، شباب جمعية الرسالة للاسعاف الصحي في #كشافة_الرسالة بكم نرفع رؤوسنا عالياً بهممكم وتضحياتكم تصان الأوطان.

ولرجال #الدفاع_المدني ألف شكر وألف تحية على التضحيات التي تقدمون. pic.twitter.com/QcS2W4wuFa — Abbas AL Hajj Hassan (@Abbas_h_hasan) November 5, 2023

يشار إلى أنّ مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي أغارت قبل ظهر اليوم، على أطراف بلدة طيرحرفا، واستهدفت سيارتي إسعاف لجمعية الرسالة للإسعاف الصحي، ما أدى إلى إصابة أربعة مسعفين بجروح، وتراوحت الإصابات بين الطفيفة والمتوسطة.

وقد نقل الصليب الأحمر اللبناني المسعفين إلى المستشفى اللبناني الإيطالي في صور.