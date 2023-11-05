الأحد 21 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 5 نوفمبر 2023 |
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الحاج حسن يُعلّق على استهداف المسعفين في الجنوب

منذ 16 دقيقة
وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن

وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن

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أشار وزير الزراعة عباس الحاج حسن عبر تطبيق “إكس”، إلى أنّه “دائمًا في طليعه الفداء والوفاء، شباب جمعية الرسالة للإسعاف الصحي في كشافة الرسالة، بكم نرفع رؤوسنا عاليًا، بهممكم وتضحياتكم تصان الأوطان”.

وأضاف: “ولرجال الدفاع المدني ألف شكر وألف تحية على التضحيات التي تقدمون”.

يشار إلى أنّ مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي أغارت قبل ظهر اليوم، على أطراف بلدة طيرحرفا، واستهدفت سيارتي إسعاف لجمعية الرسالة للإسعاف الصحي، ما أدى إلى إصابة أربعة مسعفين بجروح، وتراوحت الإصابات بين الطفيفة والمتوسطة.

وقد نقل الصليب الأحمر اللبناني المسعفين إلى المستشفى اللبناني الإيطالي في صور.

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