الحاج عن قوانين الإيجارات القديمة: لا بدّ من دمل هذا الجرح نهائيًا

اعتبر النائب رازي الحاج عبر حسابه على “تويتر”، أنّ “العدالة لا تتحقق بتجريد مواطن من حقوقه المكتسبة بقوّة الدستور، “الملكية الخاصة”، من دون أي ذنب اقترفه، من أجل تقديمها لشخص آخر بحجة حمايته، ومن دون أجل”.

الحاج أضاف: “قوانين الإيجارات القديمة كانت الطعنة الأولى في خاصرة الدستور، ولا بد من دمل هذا الجرح نهائيًا، لتستتبّ العدالة مجددًا بين جميع المواطنين”.

لا تتحقق العدالة بتجريد مواطن من حقوقه المكتسبة بقوّة الدستور، "الملكية الخاصة"، دون اي ذنب اقترفه، من اجل تقديمها لشخص آخر بحجة حمايته، ودون اجل …

قوانين الايجارات القديمة كانت الطعنة الاولى في خاصرة الدستور، ولا بد من دمل هذا الجرح نهائيًا، لتستتبّ العدالة مجددًا بين جميع… — Razi W. El Hage (@RaziElHage) July 6, 2023