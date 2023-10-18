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الحاج: لاتخاذ قرار جريء بإطلاق مفاوضات السلام وفق حل الدولتين

منذ 16 دقيقة
رازي الحاج

رازي الحاج

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اعتبر عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب رازي الحاج على منصة “إكس”، أننا “اليوم أمام مجزرة في حق الإنسانية جمعاء، وعلى مجلس الأمن في جلسته الطارئة اتخاذ قرار حاسم بوقف آلة الحرب والدمار والإجرام، وعلى المجتمع الدولي اتخاذ قرار جريء بإطلاق مفاوضات السلام وفق حل الدولتين”.

الحاج أضاف: “لا يجوز أن يستمر سيل دماء الشيوخ والنساء والشباب والأطفال، ومرفوض تكرار المجازر ضد الإنسانية التي يذهب ضحيتها الأبرياء”.

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