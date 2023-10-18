الحاج: لاتخاذ قرار جريء بإطلاق مفاوضات السلام وفق حل الدولتين

اعتبر عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب رازي الحاج على منصة “إكس”، أننا “اليوم أمام مجزرة في حق الإنسانية جمعاء، وعلى مجلس الأمن في جلسته الطارئة اتخاذ قرار حاسم بوقف آلة الحرب والدمار والإجرام، وعلى المجتمع الدولي اتخاذ قرار جريء بإطلاق مفاوضات السلام وفق حل الدولتين”.

الحاج أضاف: “لا يجوز أن يستمر سيل دماء الشيوخ والنساء والشباب والأطفال، ومرفوض تكرار المجازر ضد الإنسانية التي يذهب ضحيتها الأبرياء”.

نحن اليوم أمام مجزرة بحق الإنسانية جمعاء وعلى مجلس الامن في جلسته الطارئة اتخاذ قرار حاسم بوقف آلة الحرب والدمار والاجرام، وعلى المجتمع الدولي اتخاذ قرار جريء باطلاق مفاوضات السلام وفق حل الدولتين .

لا يجوز أن يستمر سيل دماء الشيوخ والنساء والشباب والاطفال، ومرفوض تكرار المجازر… — Razi W. El Hage (@RaziElHage) October 17, 2023