الحاج: لا يجب مناقشة قانون الكابيتال كونترول بمعزل عن خطة واضحة

أوضح عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج أنّ ‏القانون الذي يُفترض أن يعيد التوازن إلى ميزان المدفوعات ويحافظ على العملة الصعبة، ويعيد الودائع الى اصحابها، يصرّ واضعوه على تحويله إلى قانون يشرّع الاستنسابية ويبرئ ذمة المصارف والمركزيّ ويثبّت تطيير الودائع.

وشدّد في تغريدة له، على أنّه “لا يجب مناقشة قانون الكابيتال كونترول بمعزل عن خطة شاملة وتراتبية واضحة”.

هذا وعاد مشروع “الكابيتال كونترول” ليسير على السكّة من جديد، بعد أن فشلت الحكومة قبل حصول الانتخابات النّيابية بتمرير مشروعها الذي يحمي المصارف ويعطيها المشروعيّة على حساب المودعين.

والتأم اليوم الثلاثاء 30\8\2022 مجلس النواب قبل بدء جلسة اللجان النيابية لدراسة موضوع الكابيتال كونترول والمشروع المُحال من الحكومة.

وقد انضم إليهم كل من النواب: نجاة عون، حليمة قعقور، ابراهيم منيمنة، مارك ضو، وسينتيا زرازير قبل دخولهم إلى المجلس لحضور الجلسة.