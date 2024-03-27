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الحاج: لن نقبل بالاستنسابية والإجحاف اللاحق بمستشفيات جبل لبنان

منذ ساعة واحدة
رازي الحاج

رازي الحاج

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كتب عضو تكتل” الجمهورية القوية” النائب رازي الحاج عبر منصة “اكس”: فضيحة جديدة في توزيع وزارة الصحة للسقوف المالية للمستشفيات بين المناطق لن نسكت عنها ولن نقبل بالاستنسابية المعتمدة وبالإجحاف اللاحق بمستشفيات جبل لبنان وقضاء المتن بالأخص، مقارنة بالمستشفيات الأخرى وخاصة التي تقع تحت هيمنة فريق الممانعة!

وأضاف “صحة المواطنين أولوية والتوزيع الصادر في هذا المجال وغياب المعايير يكشف السياسة الصحية المعتمدة التي تميز بين منطقة وأخرى وبين مواطن ومواطن آخر تحت سقف واحد في دولة واحدة ما يحول دون بناء المؤسسات الاستشفائية التي تؤمن حماية صحية شاملة للمواطنين فيها. سنرفع الصوت ضد هذا الإجحاف ولن نسكت عنه”.

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