الحاج: متمسكون بميشال معوض كمرشح رئاسي

أعلن النائب رازي الحاج “تمسك تكتل الجمهورية القوية بالنائب ميشال معوض كمرشح رئاسي يلقى تأييداً أكثر من أربعين نائباً”.

وأكد في حديث إلى “صوت كل لبنان”، أن “مسألة انتخاب رئيس مفصلية فهي نقطة الإنطلاق نحو إنقاذ لبنان من كل ما وصل إليه، ولا يمكن التعاطي مع هذا الاستحقاق بالاستخفاف الذي يعتمده باقي الفرقاء السياسيين إن بعدم حضور الجلسات أو بعدم التصويت لإسم أو مرشح أو بإعتماد فقدان النصاب بالدورة الثانية”.

ورأى الحاج أن “إصرار البعض على تشكيل الحكومة هو تأسيس للفراغ وتمديد لحكم هذه الإدارة السياسية”.

وردا عن سؤال حول تأثير نتائج الطعون الإنتخابية التي سيصدرها المجلس الدستوري اليوم على المشهد البرلماني، شدد الحاج على عدم التدخل في عمل القضاء، آملاً في “أن يتم الإحتكام إلى القانون والمعايير العلمية التقنية بعيدا عن أي تأثير سياسي”.