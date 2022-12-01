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الحاج: نتمنى على الكتل لبننة الاستحقاق الرئاسي

منذ 44 دقيقة
رازي الحاج

رازي الحاج

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التقى النائب رازي الحاج سماحة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى وصرح الحاج بعد اللقاء، “تشرفت بلقاء سماحة الشيخ الذي ننهل منه فكرياً ووطنياً وكم نحتاج ‏كثيراً الى مثل تلك القيم الوطنية والروحية، لتعبيد الطريق نحو إعادة منطق العقل والتركيز على جوهر تأسيس ‏لبنان على مبدأ الحرية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، فلبنان الحرية هو المنطلق وقد كان محور ‏حديثنا مع سماحته، وكل الإصلاحات التي نطرحها وكذلك الأفكار الجديدة سعياً الى تطوير النظام الإداري السياسي ‏كي يبقى لنا وطن الحرية الذي أسسه أجدادنا على تلك المرتكزات انطلاقاً من جبل لبنان”.‏

‏وأكد رداً على سؤال بخصوص جلسات الانتخاب في المجلس النيابي، أن “الدستور واضح في المادة ‏‏74 ومن جهتنا نذهب فوق موضوع الأرقام لانتخاب رئيس، الواجب الدستوري يقضي حضوراً ‏واقتراعاً وعدم افقاد الجلسات للنصاب وانتخاب رئيس، إننا ندفع بهذا الاتجاه ‏ونتمنى على الكتل لبننة الاستحقاق وعدم انتظار كلمة سر لا من الخارج ولا من غيره”.

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