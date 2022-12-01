الحاج: نتمنى على الكتل لبننة الاستحقاق الرئاسي

التقى النائب رازي الحاج سماحة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى وصرح الحاج بعد اللقاء، “تشرفت بلقاء سماحة الشيخ الذي ننهل منه فكرياً ووطنياً وكم نحتاج ‏كثيراً الى مثل تلك القيم الوطنية والروحية، لتعبيد الطريق نحو إعادة منطق العقل والتركيز على جوهر تأسيس ‏لبنان على مبدأ الحرية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، فلبنان الحرية هو المنطلق وقد كان محور ‏حديثنا مع سماحته، وكل الإصلاحات التي نطرحها وكذلك الأفكار الجديدة سعياً الى تطوير النظام الإداري السياسي ‏كي يبقى لنا وطن الحرية الذي أسسه أجدادنا على تلك المرتكزات انطلاقاً من جبل لبنان”.‏

‏وأكد رداً على سؤال بخصوص جلسات الانتخاب في المجلس النيابي، أن “الدستور واضح في المادة ‏‏74 ومن جهتنا نذهب فوق موضوع الأرقام لانتخاب رئيس، الواجب الدستوري يقضي حضوراً ‏واقتراعاً وعدم افقاد الجلسات للنصاب وانتخاب رئيس، إننا ندفع بهذا الاتجاه ‏ونتمنى على الكتل لبننة الاستحقاق وعدم انتظار كلمة سر لا من الخارج ولا من غيره”.