الحاج: نحضر جلسات انتخاب رئيس للجمهورية ولا نُعطّلها

أكد النائب رازي الحاج لـmtv أننا “نحضر جلسات انتخاب رئيس للجمهورية ولا نُعطّلها وننتخب مرشّحنا وأيّ مناقشات يجب أن تكون تحت قبّة البرلمان في دورات متتالية والحوار غير المُجدي مثل عدم الحوار”.

ويتزامن الفراغ الرئاسي مع وجود حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية، وفي وقت يشهد لبنان منذ 2019 انهياراً اقتصادياً صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.

ورجّح البنك الدولي في أن “يؤدي الفراغ السياسي غير المسبوق إلى زيادة تأخير التوصل لأي اتفاق بشأن حل الأزمة وإقرار الإصلاحات الضرورية، مما يعمّق محنة الشعب اللبناني”.