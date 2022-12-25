الأحد 1 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 25 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الحاج: نحضر جلسات انتخاب رئيس للجمهورية ولا نُعطّلها

منذ 40 دقيقة
النائب رازي الحاج

النائب رازي الحاج

A A A
طباعة المقال

أكد النائب رازي الحاج لـmtv أننا “نحضر جلسات انتخاب رئيس للجمهورية ولا نُعطّلها وننتخب مرشّحنا وأيّ مناقشات يجب أن تكون تحت قبّة البرلمان في دورات متتالية والحوار غير المُجدي مثل عدم الحوار”.

ويتزامن الفراغ الرئاسي مع وجود حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية، وفي وقت يشهد لبنان منذ 2019 انهياراً اقتصادياً صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.

ورجّح البنك الدولي في أن “يؤدي الفراغ السياسي غير المسبوق إلى زيادة تأخير التوصل لأي اتفاق بشأن حل الأزمة وإقرار الإصلاحات الضرورية، مما يعمّق محنة الشعب اللبناني”.

    المزيد من أخبار لبنان

    توقيف مطلوب في طرابلس
    الخطّة الأمنيّة في طرابلس مستمرّة... وتوقيف 6 مشتبه بهم
    البطريرك الراعي
    الراعي: للكف عن تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية
    إشكال - تعبيرية
    إشكال تطوّر الى استعمال للآلات الحادة والسكاكين

    الأكثر قراءة

    طيران الإمارات
    فيديو رائع... حيوانات "الرنة" تجر طائرة للإقلاع في الإمارات!
    كأس العالم
    كأس العالم قطر ٢٢
    بالفيديو.. الفيفا يعلن عن أفضل هدف بكأس العالم 2022
    ستيفاني صليبا
    قرار قضائي جديد بحق ستيفاني صليبا.. اليكم تفاصيله