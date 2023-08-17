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الحاج: هذا الأمر غير مقبول.. ولن نقبل بالابتزاز من أيّ طرف أتى

منذ 25 دقيقة
النائب رازي الحاج

النائب رازي الحاج

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أشار عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب رازي الحاج عبر منصة “إكس”، إلى أنّ “استمرار إقفال الدوائر العقارية في جبل لبنان هو أمر غير مقبول، وبعد التواصل لأكثر من مرة، مع مدير عام المالية الأستاذ جورج معراوي، ومناقشة سبل إعادة الانتظام لعمل الدوائر، نؤكد أنّ على الحكومة العمل الجدي لتسهيل تأمين كلّ الموارد اللازمة البشرية والتقنية لإيجاد حل مستدام”.

وأضاف: “كفى هدرًا لموارد الدولة ونعم لمحاسبة شفافة وسريعة، تكشف الفاسدين ولا تظلم الموظفين غير المرتكبين، ولن نقبل بالابتزاز من أي طرف أتى”.

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