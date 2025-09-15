الأثنين 23 ربيع الأول 1447 ﻫ - 15 سبتمبر 2025 |
الحاج: هناك من يعمل على عرقلة قيام الدولة الفعلية

منذ ساعتين
النائب رازي الحاج

النائب رازي الحاج

رأى النائب رازي الحاج في حديث الى “صوت كل لبنان”، ان هناك من يعمل دائما على عرقلة قيام الدولة الفعلية وإعادة لبنان الى سكة التعافي”، معتبرا ان “البعض لا يريد اجراء الانتخابات في لبنان”.

وأشار الى ان “اللجان الفرعية تناقش قوانين لا إجماع حولها، إنما تغيّر طبيعة النظام السياسي في لبنان وهذا يحتاج وقتا ما يعزز الخشية من نية للتأجيل”.

وأكد ان “تكتل الجمهورية يشدد على ضرورة السير في قانون الانتخاب الحالي لاستحالة التوافق على قانون آخر في الفترة المتبقية وضرورة تطبيق الاصلاحات كافة لهذا القانون، الذي لم يتم تجريبه كاملا، لا سيما في ما خص الميغاسنتر”.

وقال: “نتطلع الى الجلسة غدًا ليكون لها موقف ومشروع قانون يرسل الى مجلس النواب بالتعديلات المطلوبة”.

ووبالنسبة الى ملف حصر السلاح، جدد التأكيد ان “القرار السياسي اتخذ في الحكومة”، مشددا على “ضرورة رفع الذرائع من أمام اسرائيل لوقف اعتداءاتها”، وقال: “إن السلاح بات غير شرعي وبلا مفعول وأي سلاح سيكون محط مصادرة”.

