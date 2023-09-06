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الحاج يدعو إلى ضبط الحدود: لبنان لم يعد يتحمّل

منذ 44 دقيقة
النائب رازي الحاج

النائب رازي الحاج

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لفت عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج، عبر منصة “إكس”، إلى أنّه “لا ينفك المهربون السوريون عن الاحتيال وابتداع الوسائل كي يستطيعوا تنفيذ عمليات تهريب الأشخاص كما البضائع”.

وأضاف: “لطالما طالبنا الدولة اللبنانية، واليوم أكثر من أيّ يوم مضى، نطالب بضبط الحدود البرية الشرعية وغير الشرعية”.

الحاج تابع: “آن الأوان لتنفيذ هذه الإجراءات واتخاذ خطوات جدية في هذا المجال. عمليات التهريب واحدة من أبرز علامات تحلل الدولة في القيام بواجبها”، سائلًا “إلى متى سيستمر هذا التعاطي اللامسؤول مع هذا الملف ولبنان لم يعد يتحمل هذا التدفق من السوريين ونحن بأمسّ الحاجة لعودة مئات الآلاف القابعين هنا منذ سنوات”؟

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