الثلاثاء 6 صفر 1445 ﻫ - 22 أغسطس 2023 |
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الحاج يُحذّر من "تمييع" هذه القضيّة: للحديث تتمة

منذ 44 دقيقة
النائب رازي الحاج

النائب رازي الحاج

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أشار عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب رازي الحاج عبر منصة “إكس”، إلى أنّه يُتابع “عن كثب ملف إعادة فتح الدوائر العقارية في جبل لبنان، التي عاد موظفوها إلى العمل الإثنين المنصرم بعد فترة طويلة من الإقفال”.

الحاج أشاف أنّ “العمل بدأ كمرحلة أولى لإنهاء الملفات القديمة. نكرر موقفنا بضرورة فتح الدوائر وتسهيل معاملات المواطنين، وبالوقت نفسه نطالب القضاء بالإسراع في إصدار قرار الهيئة الاتهامية لاستكمال ملاحقة الفاسدين وإنصاف الموظفين التي لم تتلطخ أيديهم بالفساد، ونرفض الابتزاز بين العودة إلى العمل وبين إبقاء الملف من دون بت وتمييع القضية. وللحديث تتمة”.

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