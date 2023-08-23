الحاج لصوت بيروت انترناشونال لضرورة تطبيق هذه الاصلاحات وأولها انتخاب رئيس

لفت عضو تكتل الجمهورية النائب رازي الحاج في حديث لصوت بيروت انترناشونال إلى أن هناك الكثير من الاصلاحات التي يجب أن تقوم بها الدولة اللبنانية والتي تتمكن من خلالها تأمين الايرادات الكافية لتمويل نفسها دون اللجوء إلى الإقتراض من مصرف لبنان الذي رفض اقراض الحكومة من دون قانون صادر عن مجلس النواب.

ومن هذه الاصلاحات أشار الحاج إلى اصلاح أساسي يجب أن يحصل على مستوى ايرادات الدولة وهو التهرب الجمركي والذي يُقدر اليوم بحوالي مليار و ١٠٠ مليون دولار هذا فضلاً التهريب عبر الحدود و الحدود السائبة والمعابر البرية.

وتحدث الحاج عن مليار و ١٠٠ مليون أخرى تُهدر عن طريق التهرب الضريبي حيث هناك الكثير من المؤسسات لديها دفترين أو حتى مؤسسات ناشطة لا أحد يستطيع أن يضبط عملها وهي تبيع بضائع من دون أن تدفع ضريبة ال tva أو أن تُصرح عن الأرباح و عن عدد موظفيها.

كما تحدث الحاج عن قطاعات أخرى يوجد فيها الكثير من المشاكل على سبيل المثال الانترنت اذ أن هناك مليون و ١٦١ الف مشترك في لبنان في قطاع الأنترنت منهم ٧٥٠ الف مشترك بشبكات غير شرعية و هؤلاء يضيعون على الدولة ١٠٠ مليون دولار.

أما التهرب و التهريب عبر الحدود يُقدر ب ٢٥٠ مليون دولار كما يقول الحاج إضافةً إلى كثير من الأمور في أماكن أخرى كالأملاك البحرية و النهرية و نستطيع ان نقول بالحد الأدنى أن هناك ٣ مليار دولار ايرادات للدولة لا يتم تحصيلها.

ورأى الحاج أن القطاع العام بحاجة الى اصلاح و لاعادة هيكلة كي يستطيع ان يؤمن متطلبات الحداثة كالتحول الرقمي المطلوب الذي يمكننا من الوصول الى ادارة عامة حديثة ومستدامة.

وأكد الحاج في الختام على أن إقرار وتطبيق هذه الاصلاحات لا يمكن أن يتم من دون انتظام المؤسسات الذي يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية.