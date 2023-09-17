الحاج: لبنان لن يكون يوماً ممراً ولا مقراً لطهران

ألقى النائب رازي الحاج كلمة خلال قدّاس إلهي لراحة نفس شهداء المقاومة اللبنانية في دير مار ساسين للراهبات المارونيات، لمناسبة مرور 41 عاما على استشهاد الرئيس بشير الجميل ورفاقه. وقال: “من معراب لبسكتنا تحية من رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع لكل فرد منكم. إسمحوا لي أولاً أن أشكر رئيسة وجمهور دير مار ساسين لاستقبالنا لإقامة هذا القداس لأن السماء قريبة يسمعنا شهداؤنا ونسمع منهم وصيتهم للصمود في هذه الأيام الصعبة.”

وأضاف: “عندما قالوا طريق القدس تمر بجونيه كان أولها في صنين ولأن صنين لم تسقط سقط مشروع ان يكون لبنان وطناً بديلاً وبقي لبنان للبنانيين. واليوم نكرر ونقول لهم من جديد: لأن لبنان لن يكون يوماً ممراً ولا مقراً لطهران، سيبقى لبنان مرة أخرى للبنانيين وسننتصر مرة أخرى”.

وتابع الحاج: “بكل محبة، في السياسة قد نختلف ولكن لا يجوز أن نختلف على تفسير الدستور، بكل محبة قد تكون لدينا آراء مختلفة حول كيفية إدارة البلد ولكن لا يجوز أن نسكت عن فريق يعمل على تهديم البلد. لبنان له دستوره الواضح وآلية واضحة لانتخابات رئيس للجمهورية ونحن علينا تطبيق الآلية الدستورية ونحن سنبقى واقفين في وجه الفراغ لأننا لن نقبل بأن يقفز أحد فوق الدستور ويفرض علينا الرئيس الذي يريده”.

وأردف: “نحن هنا في وجه الفساد لأننا نريد بناء دولة، هذه الدولة التي تمكن الرئيس الشهيد بشير الجميل في 21 يوماً أن يجعلها واقعاً لأنه لم يقل أنا انتصرت وهذا يعني أن أخصامي انهزموا وسأجعلهم يعيشون أهل ذمة بل قال: أنا انتصرت يعني أن مشروع الدولة انتصر، أي أن كل اللبنانيين انتصروا أي لبنان الـ 10452 كلم مربّع سيبقى منتصراً وموحَّداً. كما أكد الرئيس بشير أن بناء الدولة الفعلية هو هيبة وقرار ونريد رئيساً لديه هيبة وقرار لا رئيساً ينفّذ مطالب الذين أوصلوه وفرضوه علينا. هذا هو الرئيس الذي نريده”.

ورأى أنه “آن الأوان لوضع الامور في نصابها الحقيقي ولم يعد بالإمكان الكذب على بعضنا والإستمرار بالمراوغة والمساومة على بعضنا بل علينا أن نقول الحقيقة كاملة كما علّمنا الرئيس المؤسس الشيخ بشير الجميّل، والحقيقة الكاملة نقولها من بسكنتا التي كما هي مدينة الأدباء والشعراء والمثقّفين، وهي أيضاً مدينة الأبطال والمقاومين والشهداء والشرفاء، وستبقى بسكنتا هكذا كما عرفناها ومعها قضاء المتن وكل لبنان، ولا يعتقدن أحد أنه قادر على التخفيف من عزيمتنا أو يأخذنا بالتهديد والترهيب والقتل”.

وختم الحاج: “من بسكنتا إلى عين إبل إلى الكحالة وعين الرمانة وإلى كل مناطقنا، نحن صامدون في وجه الفراغ والفساد والإرهاب والسلاح لأن بلدنا بلد الحرية وسيبقى”.