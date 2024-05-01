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الحاح حسن بحث مع نظيره المصري في تنظيم الكميات التي يستوردها لبنان

منذ ساعة واحدة
وزير الزراعة اللبناني عباس الحاح حسن

وزير الزراعة اللبناني عباس الحاح حسن

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بحث وزير الزراعة اللبناني في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحاح حسن، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة _اكساد في المملكة العربية السعودية، مع نظيره المصري السيد القصير العلاقات الاخوية بين البلدين.

وخلال اللقاء اكد الجانبان تطور العلاقات اللبنانية المصرية والتعاون البناء في السنوات الاخيرة. كما تم الاتفاق على تنظيم الكميات التي يستوردها لبنان من المنتجات الزراعية، بحيث لا يتم اغراق السوق وتخزينها من قبل التجار وبيعها في الاسواق اللبنانية، بالتزامن مع الانتاح المحلي.

وتم الاتفاق بين الحاج حسن والقصير على لقاء موسع يعقد الشهر المقبل في القاهرة، للبحث في مختلف العلاقات الزراعية بين البلدين.

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