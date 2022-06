الحالة الصحية لـ"حسن نصرالله" تثير الجدل وسط أنباء عن إصابته بكورونا

حالة من الجدل أثارها ظهور أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصرالله، اليوم الثلاثاء، على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حالته الصحية.

وألقى نصر الله كلمة متلفزة، بمناسبة ذكرى ما يسمى ”عيد المقاومة والتحرير“ التي سعى من خلالها إلى استغلال انتصار المقاومة في غزة.

وظهر حسن نصرالله، خلال كلمته، متعباً مرهقاً، وكان يلهث ويضطر للسعال باستمرار بين كل جملة وأخرى، كما أنه توقف عدة مرات لشرب المياه والتقاط الأنفاس خلال الكلمة، واعتذر عن سعاله المتكرر عدة مرات.

وغابت الحماسة والعنفوان الخطابي الذي عرف عن حسن نصرالله في مثل هذه المواقف، وحل بدلاً عن ذلك الهدوء والخمول والسعال المتكرر واللهاث المتواصل ما جعل الكثيرين من مؤيديه يتساءلون عن الحالة الصحية التي تعتري حسن نصرالله مؤخراً.

وفتح كثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي باب الجدل بشأن صحة حسن نصرالله، من خلال التغريد عبر وسم ”حسن_نصرالله“، وتبادلوا الظنون والشكوك والترجيحات بشأن الظهور الأخير غير العادي للأمين العام للتنظيم اللبناني.

وقال مغرد باسم ”الشيخ فادي رضا“ معلقاً: ”اللهم اشف سماحة السيد حسن #نصرالله بـ #الشفاء_العاجل بجاه الحبيب المصطفى محمد (ص)“.

https://twitter.com/fadireda70/status/1397254882000883719

وقال مغرد باسم ”صلاح“ معلقاً: ”السيد يبدو مريضاً، إنه يلهث خلال تنفسه ويسعل، ليس عليه الظهور على التلفاز من أجل هذا“.

Sayed looks sick. He's out of breath also coughing. He shouldn't have been on TV for this..

#Nasrallah#سید_حسن_نصرالله pic.twitter.com/2Ms2GQLjZ1

— Uncivilized Salah 🇵🇸 (@salah_021) May 25, 2021