الحايك: الجباية في غلبية المناطق اللبنانية هي جيدة جداً

أوضح المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك أنه عطفاً على عدد الساعات ومساعدة الفئات الفقيرة وللقطاعات الانتاجية تم صدور هذا القرار وهو ساري على كافة الأراضي اللبنانية ومن ضمنهم المخيمات السورية والفلسطينية.

‎وأشار إلى أنه تم تحصيل فواتير من ٢٠ مخيماً لسوريين حتى الآن، بالنسبة للمخيمات الفلسطينية، بانتظار قرار هيئة الامم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.

‎وقال الحايك في حوار مع «اللواء» إنه سيستفيد 72 في المئة من المشتركين من هذا القرار ذوو الفئات المتوسطة والفقيرة، وتم فتح حساب في مصرف لبنان بالفريش لضمانة هذا الأمر، حيثيات القرار لمساعدة الطبقات الفقيرة والقطاعات الانتاجية، وفي ما يتعلق بواقع الجباية، اعتبر أن “الجباية في غلبية المناطق اللبنانية هي جيدة جداً وحققنا 85 في المئة منها وهذا أمر جيد بالنسبة للمؤسسة”.

‎وكشف أنه “بقرار من اللجنة الوزارية تم حسم الـ20 في المئة على صيرفة ووافق عليه مجلس الادارة، وتضافر الجهود مع القوى الأمنية والسلطات المعنية نستطيع الوصول إلى حلّ مستدام”.