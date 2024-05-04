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الحبتور يتكفّل بالعلاج النفسي والجسدي لضحايا أطفال عصابة "التيكتوك"

منذ 45 دقيقة
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نشر رجل الاعمال الاماراتي خلف الحبتور على صفحته عبر منصة اكس الآتي: صدمتني الأخبار المتداولة عن عصابة “التيكتوك” في لبنان التي تستدرج الأطفال والقُصّر وتعتدي عليهم جنسياً وتجبرهم على تعاطي المخدرات. شيء لا يتصوره العقل، وسلوك غير بشري ودنيء، لا أجد كلمات مناسبة لوصف قباحته.

نحن على أتم الاستعداد في مجموعة الحبتور للتكفّل بعلاج هؤلاء الأطفال وتوفير كل ما يحتاجونه من علاج نفسي وجسدي. ولقد قمنا بالفعل بالتواصل مع الجهات المختصّة في لبنان للبدء بذلك في أقرب وقت.

للأسف، لقد أصبح بإمكان المجرم اليوم أن يدخل إلى قلب بيوتنا عن طريق الهاتف الجوّال في يد الأطفال، وبالتحديد تطبيق تيكتوك. أدعو الأهل لمنع أطفالهم تماماً من استخدامه، ومراقبة كل ما يقومون به على الإنترنت.
اللهم انتقم من هؤلاء المجرمين واحفظ كل أطفال العالم.

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