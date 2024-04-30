الحبتور يُعلن عن استثمار جديد في لبنان.. اليكم التفاصيل

كشفت مجموعة الحبتور عن المراحل الأولى لإطلاق قناة تلفزيونية جديدة في بيروت، واعتبرتها “خطوة نوعية تأتي لتعزز المشهد الإعلامي والاقتصادي في لبنان. بالإضافة إلى إنشاء مدينة استوديوهات تليق بمعايير الجودة العالمية. يُتوقع أن توفر القناة ومدينة الأستوديوهات الفرص لأكثر من 300 لبناني في مجالات مثل الصحافة، الإنتاج، الفنون وغيرها، مما يعزز البيئة الإعلامية ويُسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي”.

وعبّر خلف بن أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، عن حماسه لهذه المبادرة الجديدة قائلًا: “إن صمود وروح الشعب اللبناني مصدر إلهام حقيقي. نحن نهدف إلى استغلال هذه الطاقة لنشر الأمل والسعادة والإيجابية من خلال قناتنا الجديدة. التزامنا لا يقتصر فقط على إنشاء قناة، بل أيضاً على تعزيز بيئة إعلامية مزدهرة للمحترفين.”

وأضاف: “هذه المبادرة ليست مجرد بث تلفزيوني. نحن ملتزمون بتمكين القوى العاملة المحلية والمساهمة بشكل إيجابي في إحياء اقتصاد لبنان.”

وفي سياق الدعم المستمر للمشروع، أعربت الحكومة اللبنانية عن دعمها لهذه المبادرة الاستثمارية، مما يُسهل عملية الترخيص ويخلق بيئة ترحيبية للمشروع، حسب إعلان الحبتور.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل مجموعة الحبتور على تطوير مدينة استوديوهات في لبنان على مساحة 100 ألف متر مربع، والتي ستصبح مركزاً رئيسياً لإنتاج الأفلام والبرامج التلفزيونية، مما يعزز من جاذبية البلاد كوجهة مفضلة لصناع الأفلام الدوليين.

وبرأي الحبتور، تأتي هذه المبادرة منبثقة من التحديات العالمية التي مرت بها المجتمعات، لتعزيز الإيجابية في الحياة اليومية، وتوفير محتوى ملهم ومحفز يتراوح بين عروض ثقافية وبرامج حوارية اجتماعية إلى الرياضة، الترفيه، والتوعية الصحية.

اختتم الحبتور قوله: “برامجنا مصممة لتلهم وتحفز شباب لبنان والعالم، مشجعة إياهم على اعتناق الإيجابية وملاحقة أحلامهم بكل ثقة وتفاؤل”.