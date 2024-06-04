الحجار: إعادة إعمار لبنان تتطلب دعم النساء

وقعت جمعية “صلة” اتفاقية تعاون مع جمعية “خادمي الغد” و”المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية” برعاية وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور الحجار وحضوره.

كما حضر رئيس الديوان في وزارة الشؤون عادل الشباب، مدير جمعية IECD فياني باسي Vianney Besse، مدير التربية والتعليم في “الأونروا” في منطقة صيدا محمود زيدان، رئيس تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا ماجد حمتو، إضافة إلى مديري وأعضاء الجمعيات الإنسانية والمجتمع المدني.

هذا وأكد الحجار “سعادته بلقاء مسؤولي خادمي الغد ورئيسة جمعية صلة ومسؤولي التربية والتعليم في الأونروا ورئيس تجمع المؤسسات الأهلية”، وقال: “إن الأزمات الكبيرة تتطلب إدارة مميزة ومختلفة وتحتاج إلى دعم من الشركاء”.

وتحدث عن “اعتزازه بوجوده في الجنوب”، مؤكدا أن “إعادة إعمار لبنان تتطلب دعم النساء ليكن الرئة الأساسية في بنائه”.

وأشاد ب”تميز جمعية صلة وإبداعها”، معتبرا أن “التنمية والإبداع هما السبيل لدخول هذا العالم الجديد.”

كما وتحدثت رئيسة جمعية “صلة” أمل حسن عن “إطلاق دورات تدريبية تهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع، وتوفير بيئة تعليمية داعمة لها تمكنها من اكتساب المعرفة وبناء الثقة بالنفس، والمشاركة الفعالة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية”.

وعرضت “أبرز إنجازات “صلة الاقتصادية والتنموية، منها مشروع مشغل خيوط، الذي يدرب النساء على فن التصميم والخياطة ويلبي طلبات المجتمع المحلي والخارجية منها. وكذلك، مشروع المطبخ التنموي المستدام – ثمارنا، الذي يدرب الشابات على فن الطبخ على أيدي طهاة ومدربين محترفين، مما يمكنهن من الحصول على فرص عمل لائقة أو إنشاء مشاريعهن الخاصة”.

وتمنت “أن تكون هذه الاتفاقية بوابة خير لتمكين النساء والمساهمة في تطويرهن في مختلف المجالات.”

وأكد باسي “سروره بالشراكة بين جمعية خادمي الغد والمعهد الأوروبي وجمعية صلة”، موضحا أن “هذه الشراكة جاءت بمبادرة من وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة بالوزير الحجار”، وقال: “هذه الشراكة ستضيف قيمة في المستقبل، وستتضمن أشكالا مختلفة من التدريب مع جمعية صلة في مجالات مثل الطبخ والخياطة”.

وتحدث عن “أهمية التدريب المهني للشباب وإيجاد فرص عمل لهم، مما يعزز دمجهم في المجتمع وتطوير الأنشطة، خصوصا في الجنوب”.