الحجار تابع مشروعي الآبار الإرتوازية في بسري والأبنية الحكومية في الإقليم

إلتقى النائب السابق محمد الحجار، رئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس نبيل الجسر، في إطار متابعة مشروعي آبار بسري، و مجمع الأبنية الحكومية في إقليم الخروب، لا سيما في بلدة شحيم، الذي كان قد تمّ الإنتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى منه بإشراف المجلس، بحسب بيان صادر عن مكتب الحجار .

واشار البيان الى انه بالنسبة لمشروع الآبار، أكد المهندس الجسر للحجار بأن “العمل فيه يسير بشكل حسن، ومن المنتظر أن يتفعّل أكثر مع تحسّن الأحوال الجوية”.

وفيما خصّ الأبنية الحكومية، وضع الحجار المهندس الجسر في أجواء لقائه مع وزير المالية الأستاذ يوسف خليل أوّل من أمس، الذي بحث فيه ضرورة وكيفية العمل لتوفير التمويل، لإستكمال تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة من المشروع، خصوصاً و أن الوزارة كانت قد موّلت تنفيذ المرحلة الأولى منه.

وتمنّى الحجار على المهندس الجسر المساعدة في ذلك.