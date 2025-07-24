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الحجار ترأس اجتماع مجلس الأمن الداخلي المركزي: تأكيد تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي

منذ 10 دقائق
وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار

وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار

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ترأس وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، اجتماعاً لمجلس الأمن الداخلي المركزي في الوزارة، بحضور مدعي عام التمييز، محافظ مدينة بيروت، المدراء العامين لقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة، ممثلي قيادة الجيش وعدد من الضباط المعنيين.

وخُصّص الاجتماع للبحث في الأوضاع الأمنية العامة في البلاد.

ونوّه الوزير الحجار بالجهود المبذولة من قبل الأجهزة العسكرية والأمنية في مجال مكافحة الجريمة والأمن الاستباقي، مشدداً على ضرورة مواصلة العمل الميداني وتكثيف الدوريات وتعزيز الحضور الأمني في مختلف المناطق اللبنانية، إضافة إلى تعزيز الإجراءات المتخذة لضبط الحدود.

كما أكد الوزير الحجار أهمية الدور الذي تقوم به الأجهزة الأمنية والعسكرية في الحفاظ على الأمن، داعياً إلى التنسيق المستمر بين الأجهزة الأمنية كافة لترسيخ الإستقرار الداخلي ومنع أي خروق أمنية.

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