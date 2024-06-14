الحجار: على الحكومة اتخاذ قرار بترحيل المواد الكيميائية من معمل الجية

كتب النائب السابق محمد الحجار على منصة “اكس”: “مع انه تم الكشف، ومنذ مدة طويلة، على المواد الكيميائية المنتهية الصلاحية المستخدمة خلال تشغيل وحدات الانتاج الحرارية في معمل الجية الحراري من قبل شعبة المعلومات والجيش، لا نعلم لماذا لم تتمكن الشركة المتعاقد معها Tecmo/combilift من الاستحصال على الموافقات اللازمة لترحيل هذه المواد من المعمل؟ لذا نأمل أن يتخذ مجلس الوزراء في جلسته القادمة قراراً سريعاً في هذا الخصوص”.

مع انه تم الكشف منذ مدة طويلة على المواد الكيميائية المنتهية الصلاحية المستخدمة خلال تشغيل وحدات الانتاج الحرارية في الجية من قبل شعبة المعلومات والجيش،لا نعلم لماذا لم تتمكن الشركة المتعاقد معها Tecmo/combilift من الاستحصال على الموافقات اللازمة لترحيل هذه المواد من المعمل؟!! — Dr. Mohamad AlHajjar (@DrMohamadHajjar) June 14, 2024