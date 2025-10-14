الحجار في طرابلس.. متابعة ميدانية لتعزيز الأمن والخدمات وبناء الثقة مع المواطنين

ترأس وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار اجتماع مجلس الأمن الفرعي في قاعة الاستقلال بسرايا طرابلس، بحضور المحافظ بالإنابة إيمان الرافعي وعدد من كبار القادة الأمنيين والعسكريين والقضاة. ويأتي هذا الاجتماع ضمن متابعة الوزير الميدانية لشؤون المدينة والمنطقة، حيث شدد على أن المسؤول الحقيقي يجب أن يكون قريباً من المواطنين ليعاين ويستمع ويبحث مشاكلهم مباشرة مع المسؤولين، بهدف تأمين الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات المطلوبة.

وقال الحجار في مؤتمر صحافي: “كلما كانت الدولة قريبة من الناس، زادت الثقة بها، وهذا أساس تحقيق الأمان وبناء مستقبل أفضل للجميع. الأمن حق للمواطن وواجب على الدولة.” وأكد أنه سيتابع شخصياً كل الملفات الأمنية والخدماتية التي تهم طرابلس والشمال وعموم لبنان، سواء من الوزارة أو عبر زياراته الميدانية.

بدأ الاجتماع بالاطلاع على الملفات الأمنية الحيوية، بما في ذلك التحديات والسرقات والقضايا التي تمس أمن المدينة، مشيراً إلى أن المعالجة تتم وفق المعطيات الدقيقة التي تجمعها الأجهزة المختصة وبالتنسيق الدائم بينها. كما توجه الحجار إلى أهالي طرابلس قائلاً: “هذه المدينة عزيزة على قلوبنا جميعاً، والدولة ستكون دائماً إلى جانبهم.”

وفي الشأن الانتخابي، أكد الوزير أن المواطنين يرغبون بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها أيار 2026، مشدداً على أن وزارة الداخلية والبلديات تعمل لتطبيق القانون والالتزام بالمهل القانونية كافة، لضمان انتخابات شفافة وفي أفضل الظروف، وهو أمر يحظى بإجماع وطني ويدعمه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب.

كما كانت زيارة الحجار إلى دار الفتوى في طرابلس ذات رمزية وطنية، إذ اعتبرها مرجعية جامعة وحاضنة لكل أبناء المدينة والوطن، مؤكداً أنه سعيد باللقاء الذي جمعه بعدد من نواب طرابلس للاستماع إلى شكوى المواطنين ومطالبهم مباشرة، باعتبار الدولة حاضرة دائماً إلى جانبهم.

وعن ملف السجناء، أوضح الوزير أن وزارته تعمل مع رئاسة مجلس الوزراء ووزارات العدل والدفاع لمعالجة أوضاع السجناء السوريين واللبنانيين، مع التركيز على تسريع المحاكمات وتخفيف الاكتظاظ، خصوصاً بعد افتتاح محكمة سجن رومية، وذلك ضمن تعاون وثيق بين الوزارات والأجهزة القضائية.

وختم الوزير زيارته بلقاء في مكتب المحافظ، حضره قائمقامو الأقضية الشمالية ورئيس بلدية طرابلس ورئيس اتحاد بلديات الفيحاء، حيث تم البحث في قضايا إنمائية واجتماعية وأمنية تهم المواطنين في مختلف أقضية الشمال، مؤكداً أن الوضع في طرابلس يتحسن، والجهود المشتركة بين الدولة والأجهزة الأمنية والقضائية بدأت تعطي نتائج ملموسة، مع الأمل في استمرار هذا التقدم لتحقيق أمن واستقرار دائم لأبناء المدينة.