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الحجار: قدمت إخبارا إلى النيابة العامة عن صفقات في وزارة الطاقة والمياه

14 - يونيو - 2021
النائب محمد الحجار

النائب محمد الحجار

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أعلن النائب محمد الحجار، في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، أنه قدّم “اليوم إخبارا إلى النيابة العامة التمييزية للتحقيق في معلومات وصلتني حول صفقات دراسات بملايين “اليورو” تدخل فيها مستشارون في وزارة الطاقة والمياه صرفت من هبات فرنسية ومن اليونيسف، تم ترسيتها على إستشاريين معتمدين في الوزارة عبر طرق ملتوية مما يشكل جرائم فساد وتبيض أموال”.

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