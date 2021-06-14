الحجار: قدمت إخبارا إلى النيابة العامة عن صفقات في وزارة الطاقة والمياه

أعلن النائب محمد الحجار، في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، أنه قدّم “اليوم إخبارا إلى النيابة العامة التمييزية للتحقيق في معلومات وصلتني حول صفقات دراسات بملايين “اليورو” تدخل فيها مستشارون في وزارة الطاقة والمياه صرفت من هبات فرنسية ومن اليونيسف، تم ترسيتها على إستشاريين معتمدين في الوزارة عبر طرق ملتوية مما يشكل جرائم فساد وتبيض أموال”.

قدّمت اليوم إخبار إلى النيابة العامة التمييزية للتحقيق في معلومات وصلتني حول صفقات دراسات بملايين اليورو تدخّل فيها مستشارين في وزارة الطاقة والمياه صرفت من هبات فرنسيه ومن اليونيسف،تم ترسيتها على إستشاريين معتمدين في الوزارة عبر طرق ملتوية مما يشكّل جرائم فساد وتبييض أموال pic.twitter.com/CYq3c1MFQn — Dr. Mohamad AlHajjar (@DrMohamadHajjar) June 14, 2021