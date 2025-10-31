الحجار من البحرين: لبنان لم يكن ولن يكون منطلقًا لأي ضرر أو إساءة تجاه أي دولة شقيقة

أكد وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار أن مشاركة لبنان في “حوار المنامة” الذي تستضيفه مملكة البحرين، تمثّل محطة أساسية لإبراز الحضور اللبناني الفاعل على الساحة الإقليمية، وفرصة لتأكيد التزام لبنان بالعمل العربي المشترك وتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة، وفي مقدّمها البحرين.

وفي حديثٍ خاص إلى صحيفة “الأيام” البحرينية عشية زيارته إلى المنامة، أوضح الحجار أنّ لبنان يعوّل على مشاركته في المنتدى الأمني الدولي لتأكيد دوره كشريك في الأمن والاستقرار الإقليمي، وللبحث في سبل تطوير التعاون في المجالات الأمنية والاقتصادية.

وأشار إلى أنّ زيارته إلى البحرين تأتي تلبية لدعوة كريمة من وزير الداخلية البحريني الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، حيث سيجري بحث الملفات المشتركة وتعزيز التنسيق الثنائي بين البلدين.

وشدّد الوزير الحجار على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع لبنان والبحرين، لافتًا إلى أنّ المرحلة الراهنة تشهد دفعًا جديدًا في مسار التعاون الثنائي بعد الزيارة الرسمية الأخيرة التي قام بها فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى المنامة، وعودة سفارة البحرين للعمل بشكل طبيعي في بيروت بعد تسلّم السفير وحيد مبارك سيّار مهامه رسميًا.

وقال الحجار: “العلاقات بين بلدينا تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون الصادق، وتجسّدها الجالية اللبنانية في البحرين التي ساهمت في إثراء الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمملكة وتحظى بتقدير كبير من القيادة والشعب البحريني”.

وأكد الحجار أن لبنان يحرص دومًا على المشاركة الفاعلة في المؤتمرات والمنتديات الدولية، لا سيّما التي تُعقد في الدول العربية الشقيقة، انطلاقًا من تمسّكه بهويته العربية وإيمانه العميق بانتمائه إلى محيطه، مشيرًا إلى أنّ لبنان الذي لطالما كان موضع احتضان عربي، يرى في هذا التواصل استمرارًا طبيعيًا لعلاقاته التاريخية.

وقال: “نشارك في حوار المنامة لتأكيد رغبتنا في أن يبقى لبنان جزءًا فاعلاً من الحوار الإقليمي، وسعيًا إلى فتح آفاق جديدة للتعاون الأمني والاقتصادي”.

وأشاد الوزير الحجار بـاستضافة مملكة البحرين لهذا الحدث المهم، معتبرًا أنّها “تؤكّد دورها البنّاء في تعزيز الحوار والتفاهم بين الدول العربية والدول الصديقة”.

وحول موقع لبنان في الملفات الإقليمية، قال الوزير الحجار إنّ “حوار المنامة يأتي في توقيت دقيق تشهد فيه المنطقة تحولات كبرى”، مضيفًا:

“نحن في لبنان نعوّل على الانخراط في حوار بنّاء يهدف إلى التوصل لمفهوم مشترك للأمن الإقليمي، لأنّ أمن المنطقة مترابط، وأي استقرار شامل سينعكس إيجابًا على جميع الدول، بما فيها لبنان”.

وأكد أنّ لبنان لم يكن ولن يكون منطلقًا لأي ضرر أو إساءة تجاه أي دولة شقيقة، بل هو شريك في الأمن والاستقرار ودرع أمان في وجه أي تهديد.

وفي ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، شدّد الحجار على أنّ لبنان يجدد إدانته للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني، ويتمسك بـمبدأ حلّ الدولتين ومبادرة السلام العربية التي انطلقت من بيروت.

وفي رده على سؤال حول الأوضاع اللبنانية، أوضح وزير الداخلية أنّ لبنان يواجه تحديات كبيرة في مقدمها استمرار الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته اليومية على السيادة اللبنانية، إلى جانب الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أنّ الحكومة اللبنانية تواصل تنفيذ الإصلاحات وترسيخ الاستقرار الداخلي عبر بسط سلطة الدولة وتفعيل مؤسساتها.

وأكد أنّ الجيش اللبناني والقوى الأمنية يبذلان جهودًا مضاعفة لتثبيت الأمن وتطبيق قرارات الحكومة بكل جدّية، معتبرًا أنّ الوحدة الوطنية تبقى الركيزة الأساسية في مشروع بناء الدولة وتعزيز الاستقرار.

وختم الحجار بالتأكيد على أنّ المبادرات الإقليمية والدولية مثل “حوار المنامة” تشكّل رافعة حقيقية للجهود الوطنية اللبنانية، مشيرًا إلى أنّ لبنان يسعى من خلال مشاركته إلى عرض رؤيته للتحديات واستقطاب المزيد من الدعم العربي والدولي في الملفات الأمنية والاقتصادية والإنمائية.

وقال: “نتطلع إلى أن تكون مشاركتنا في حوار المنامة محطة جديدة لتعزيز الحضور اللبناني على الساحة الإقليمية والدولية، وترسيخ علاقاتنا التاريخية مع الدول العربية، وفي مقدمتها البحرين، بما يخدم الأمن والاستقرار المشترك”.