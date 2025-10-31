الجمعة 9 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 31 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الحجار من المنامة: إعادة الإعمار أولوية ووقف النار لم يُحترم من الجانب الإسرائيلي

منذ ساعة واحدة
وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار

وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار

A A A
طباعة المقال

أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان “المعونات والمساعدات في تدخلات النزاع وما بعده” ضمن فعاليات منتدى “حوار المنامة” في البحرين، أن لبنان ملتزم بسط سلطته على كامل أراضيه عبر قواته الذاتية.

وأشار الحجار إلى الدور المحوري للجيش اللبناني في هذا الإطار، بدعم ومتابعة من الحكومة، مشدداً على أن ترتيبات وقف النار لم يحترمها الجانب الإسرائيلي.

ولفت إلى أن أولويات الدولة في هذه المرحلة تركز على إعادة الإعمار لما له من بعد إنساني، مؤكداً أن هذا الملف يشكّل خطوة أساسية لاستعادة ثقة المواطنين بدولتهم دون أي شروط مسبقة.

كما شدد الحجار على أن الجيش وقوى الأمن الداخلي هي القوى الشرعية المسؤولة عن حماية لبنان وحفظ الأمن والنظام، مؤكداً ضرورة دعم هذه المؤسسات لضمان تثبيت الاستقرار في البلاد.

    المزيد من أخبار لبنان

    الوزير السابق وديع الخازن
    وديع الخازن: صمت لجنة "الميكانيزم" يمنح العدو فرصة لتصعيد الخروق
    قيادة الجيش
    الجيش يوقف متهماً بتشكيل عصابة خطف والاتجار بالأسلحة في الهرمل
    وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى
    وزير الدفاع يبحث مع نائبة نظيره الإيطالي سبل تعزيز التعاون العسكري

    الأكثر قراءة

    رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال لقائه رئيس المخابرات العامّة المصرية اللواء حسن محمود رشاد
    ما سمعه الزائر المصري في لبنان لا يطمئن!
    الولايات المتحدة - لبنان
    واشنطن: لبنان أضاع الفرصة ونستعدّ للأسوأ!
    الأمير أندرو . رويترز
    الملك تشارلز يجرد شقيقه آندرو من ألقابه ومن منزله