الحجار من المنامة: إعادة الإعمار أولوية ووقف النار لم يُحترم من الجانب الإسرائيلي

أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان “المعونات والمساعدات في تدخلات النزاع وما بعده” ضمن فعاليات منتدى “حوار المنامة” في البحرين، أن لبنان ملتزم بسط سلطته على كامل أراضيه عبر قواته الذاتية.

وأشار الحجار إلى الدور المحوري للجيش اللبناني في هذا الإطار، بدعم ومتابعة من الحكومة، مشدداً على أن ترتيبات وقف النار لم يحترمها الجانب الإسرائيلي.

ولفت إلى أن أولويات الدولة في هذه المرحلة تركز على إعادة الإعمار لما له من بعد إنساني، مؤكداً أن هذا الملف يشكّل خطوة أساسية لاستعادة ثقة المواطنين بدولتهم دون أي شروط مسبقة.

كما شدد الحجار على أن الجيش وقوى الأمن الداخلي هي القوى الشرعية المسؤولة عن حماية لبنان وحفظ الأمن والنظام، مؤكداً ضرورة دعم هذه المؤسسات لضمان تثبيت الاستقرار في البلاد.