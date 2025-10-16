الحجار من برجا: متمسكون بسيادة الدولة والانتخابات في موعدها

أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، خلال افتتاح مركز الدفاع المدني الجديد في بلدة برجا، أن الحكومة “ملتزمة ببسط سلطة الدولة وسيادتها على كامل الأراضي اللبنانية بقواها الذاتية حصراً”، مشدداً على أن “الجهود الدبلوماسية متواصلة لتحقيق انسحاب العدو الإسرائيلي من آخر شبر من أرض الجنوب ووقف اعتداءاته اليومية واستعادة الأسرى إلى حضن الوطن”.

وأشار الحجار إلى أن “وزارة الداخلية والبلديات ملتزمة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري في أيار 2026″، موضحاً أن “التحضيرات بدأت وفق أعلى معايير الشفافية والحياد والنزاهة”، آملاً أن يشكل هذا الاستحقاق “عرساً وطنياً جامعاً وبداية لغدٍ مشرق للبنان”.