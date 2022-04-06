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الحجار من بعبدا: البطاقة التمويلية "تنتظر التمويل"

6 - أبريل - 2022
آخر تحديث: 6 - أبريل - 2022 4:21 مساءً
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تابع رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون مع وزير الشؤون الإجتماعية هيكتور الحجار، الشؤون الإجتماعية والمعيشية ومراحل تنفيذ برنامج “أمان”.

الحجار قال بعد لقاء عون: وزارة الشؤون بدأت منذ شهرين تنفيذ برنامج “أمان”، والبطاقة التمويلية تنتظر تمويل البنك الدولي.

وكان الحجار اجتمع أمس برئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بحضور المنسقّة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدي في حضور مستشاري الرئيس ميقاتي سمير الضاهر وزياد ميقاتي.

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