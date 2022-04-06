الحجار من بعبدا: البطاقة التمويلية "تنتظر التمويل"

تابع رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون مع وزير الشؤون الإجتماعية هيكتور الحجار، الشؤون الإجتماعية والمعيشية ومراحل تنفيذ برنامج “أمان”.

الحجار قال بعد لقاء عون: وزارة الشؤون بدأت منذ شهرين تنفيذ برنامج “أمان”، والبطاقة التمويلية تنتظر تمويل البنك الدولي.

الرئيس عون تابع مع الوزير الحجار الشؤون الاجتماعية والمعيشية ومراحل تنفيذ برنامج " أمان".. الوزير الحجار: وزارة الشؤون بدأت منذ شهرين تنفيذ برنامج "أمان" والبطاقة التمويلية تنتظر تمويل البنك الدولي pic.twitter.com/PuPs0WHVht — Lebanese Presidency (@LBpresidency) April 6, 2022

وكان الحجار اجتمع أمس برئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بحضور المنسقّة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدي في حضور مستشاري الرئيس ميقاتي سمير الضاهر وزياد ميقاتي.