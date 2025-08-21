الحجار من بلدية بيروت: سنكون حاضرين لنقدّم لهم كل الدعم

وجّه وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، من مبنى بلدية بيروت، تحية من القلب، مشيداً برئيس البلدية، سعادة المحافظ، وأعضاء المجلس البلدي، وكل الموظفين الذين يبذلون جهوداً كبيرة لخدمة بيروت ولبنان من خلال هذه المؤسسة.

وقال: “رأينا الموظفين واستمعنا إلى التحديات التي تواجههم”.

وأضاف: ” سيكون لنا لقاء مع المجلس البلدي الذي سيكون متابعاً لكل الخطوات التي وضعتها وزارة الداخلية والحكومة”.

كما أكد الحجار أن “وزارة الداخلية ستكون على تواصل دائم مع محافظة بلدية بيروت وسنكون حاضرين لنقدّم لهم كل الدعم”.

في حين شدد أن “يستحق لبنان بعد كل المعاناة أن نقدّم للبنانيين بلداً وعاصمة”.

وتابع قائلا أن “الحكومة تتصدّى لكل التحديات والهمّ الأساسي لدينا هو تطبيق البيان الوزاري وكل قرارات الحكومة هي في هذا الاتجاه”.

وأشار إلى أن “وحدة أبناء بلدنا هي نقطة القوة والتي سنبقى متمسكين بها وستوصلنا إلى برّ الامان”.