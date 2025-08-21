الخميس 27 صفر 1447 ﻫ - 21 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الحجار من بلدية بيروت: سنكون حاضرين لنقدّم لهم كل الدعم

منذ 9 دقائق
وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار

وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار

A A A
طباعة المقال

وجّه وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، من مبنى بلدية بيروت، تحية من القلب، مشيداً برئيس البلدية، سعادة المحافظ، وأعضاء المجلس البلدي، وكل الموظفين الذين يبذلون جهوداً كبيرة لخدمة بيروت ولبنان من خلال هذه المؤسسة.

وقال: “رأينا الموظفين واستمعنا إلى التحديات التي تواجههم”.

وأضاف: ” سيكون لنا لقاء مع المجلس البلدي الذي سيكون متابعاً لكل الخطوات التي وضعتها وزارة الداخلية والحكومة”.

كما أكد الحجار أن “وزارة الداخلية ستكون على تواصل دائم مع محافظة بلدية بيروت وسنكون حاضرين لنقدّم لهم كل الدعم”.

في حين شدد أن “يستحق لبنان بعد كل المعاناة أن نقدّم للبنانيين بلداً وعاصمة”.

وتابع قائلا أن “الحكومة تتصدّى لكل التحديات والهمّ الأساسي لدينا هو تطبيق البيان الوزاري وكل قرارات الحكومة هي في هذا الاتجاه”.

وأشار إلى أن “وحدة أبناء بلدنا هي نقطة القوة والتي سنبقى متمسكين بها وستوصلنا إلى برّ الامان”.

    المزيد من أخبار لبنان

    جثة مجهولة
    جريمة مروعة في مجدليا… طعنته زوجته بسكين!
    وزير الخارجية يستقبل السفير حسام زكي: دعم عربي للبنان ومساع لحصر السلاح بيد الدولة
    من افتتاح منشأة الجيش اللبناني للتدريب في الزهراني.
    السفير البريطاني يفتتح منشأة تدريب متطورة للجيش في الزهراني

    الأكثر قراءة

    البابا المنتخب حديثًا ليون الرابع عشر، الكاردينال روبرت بريفوست من الولايات المتحدة يظهر على شرفة كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان، 8 مايو/أيار 2025. رويترز
    هذا موعد زيارة البابا ليون إلى لبنان!
    البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
    البطريرك الراعي: المقاومة ليست خضوعا لإملاءات إيران.. وقرار الحكومة واضح
    المحامي إيلي محفوض
    إيلي محفوض لـ"الشيخ قبلان": زلة اللسان من كثرة الكلام