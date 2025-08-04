الحجار من مقر فوج الإطفاء: التعاون سيكون كاملاً مع وزارة العدل وصولاً إلى الحقيقة الكاملة

زار وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار مقر فوج الإطفاء في بيروت، حيث جدّد التمنّي بالرحمة لشهداء مرفأ بيروت وفوج الإطفاء، مؤكداً أن هذه الدماء يجب أن تكون حافزاً لإعادة بناء لبنان على أسس جديدة قائمة على العدالة ومزيد من التكاتف.

وفي تصريح له حول انفجار المرفأ، شدّد الحجار على أن الحكومة ملتزمة بمبدأ العدالة، وهي بانتظار القرارات القضائية، مؤكداً أن الحكومة ستكون جديّة في تنفيذ هذه القرارات، معرباً عن أمله بظهور الحقيقة قريباً.

وأشار الحجار إلى أن التعاون سيكون كاملاً مع وزارة العدل وصولاً إلى الحقيقة الكاملة، لافتاً إلى أنه “لا يمكن بناء دولة من دون أن يكون سيف العدل فوق الجميع”.

وختم بالقول إن “التعويض المادي غير مهم، فالمهم هو إحقاق الحق”، موجّهاً رسالة إلى أهالي الشهداء: “وجعكم هو وجعنا، وجميعنا بانتظار ظهور الحقيقة”.