الحجار يبحث مع بلاسخارت التحضير للانتخابات.. وكبارة يؤكد دعم أمن طرابلس

شهد مكتب وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار سلسلة لقاءات سياسية ودبلوماسية وإنمائية، تمحورت حول التعاون مع الأمم المتحدة، والتحضيرات للاستحقاقات المقبلة، إضافة إلى ملفات أمنية وخدماتية تخصّ المناطق اللبنانية.

فقد استقبل الوزير الحجار المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، ترافقها الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان بليرتا أليكو، حيث جرى خلال اللقاء عرض سبل التعاون المشترك والدعم الممكن من البرنامج، خصوصاً في ما يتعلق بالتحضير للانتخابات النيابية المقبلة، والتنسيق لضمان سير العملية الانتخابية بشفافية وتنظيم.

كما التقى الوزير الحجار النائب كريم كبارة، وبحث معه في ملفات إنمائية وخدماتية تتعلق بمدينة طرابلس.

وفي بيان أعقب اللقاء، أوضح كبارة أن الاجتماع “تناول الوضع العام في مدينة طرابلس، لا سيما من الناحية الأمنية”، مشيراً إلى أنّ النقاش شمل “سبل تعزيز الأمن والاستقرار في المدينة ومتابعة الملفات الإدارية والخدماتية المرتبطة بوزارة الداخلية”.

وأشاد كبارة بـ”الجهود التي يبذلها الوزير الحجار في سبيل دعم الاستقرار في طرابلس وسائر المناطق اللبنانية”، مؤكداً على “أهمية التنسيق المستمر لمعالجة التحديات التي تواجه المدينة”.

كما استقبل الحجار النائب أمين شري يرافقه وفد من اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية، وجرى البحث في شؤون بلدية وخدماتية تتعلق بمناطق الضاحية، في إطار المتابعة اليومية للملفات المحلية.