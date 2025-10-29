الأربعاء 7 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 29 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الحجار يبحث مع مساعد وزير الداخلية السوري تعزيز التنسيق الأمني بين لبنان وسوريا

منذ ساعة واحدة
الحجار يستقبل اللواء عبد القادر طحان

الحجار يستقبل اللواء عبد القادر طحان

A A A
طباعة المقال

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، بعد ظهر اليوم، مساعد وزير الداخلية السوري اللواء عبد القادر طحان على رأس وفد أمني من وزارة الداخلية السورية، بحضور اللواء رائد عبدالله المدير العام لقوى الأمن الداخلي واللواء حسن شقير المدير العام للأمن العام.

وخلال اللقاء، شدد الحجار على أهمية تعزيز التعاون الأمني بين لبنان وسوريا في مجالات عدة، تشمل مكافحة المخدرات، الجرائم الجنائية، إدارة الحدود والجوازات، ومكافحة الإرهاب، مؤكداً أن الأمان والاستقرار في لبنان ينعكس على سوريا، والعكس صحيح، فالبلدان محكومان بالتعاون الوثيق.

وأشار الحجار إلى أن اللقاء يأتي في إطار متابعة الزيارات المتبادلة بين القيادتين اللبنانية والسورية، بما فيها لقاءات الرئيس عون مع الرئيس السوري أحمد الشرع، وزيارة وزير الداخلية اللبنانية إلى سوريا، وزيارة وزير الخارجية السورية إلى لبنان. وأوضح أن هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز التنسيق الأمني، خصوصاً فيما يتعلق بملف السجناء والحدود المشتركة.

وأكد الوزير أن الزيارة كانت فرصة لمناقشة آليات التعاون المباشر لمكافحة الجرائم وحماية المجتمع اللبناني والسوري، خاصة مع وجود عدد كبير من النازحين السوريين في لبنان، مشيراً إلى أن الأسس المباشرة للتنسيق في مكافحة المخدرات قد تم وضعها، مع التأكيد على أن هذه الزيارة تشكل نقطة انطلاق لتعزيز التنسيق الأمني المباشر بين البلدين.

وختم الحجار بالقول إن الاجتماعات كانت مثمرة، وأن الوفد نقل تحيات وزير الداخلية السوري، مع التأكيد على استمرار التعاون الوثيق بين الأجهزة الأمنية اللبنانية والسورية.

    المزيد من أخبار لبنان

    مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا
    مجلس الوزراء يقر سلسلة تعيينات ويبحث تقرير قانون الانتخاب واستكمال حصر السلاح في المخيمات
    اجتماع موزعي المحروقات
    موزّعو المحروقات بحثوا في توافر المازوت وطالبوا باستعادة حصصهم السابق
    إجتماع بين المديرية العامة للأمن العام اللبناني والأمن الداخلي اللبناني مع وفد من ضباط وزارة الداخلية السورية
    اجتماع أمني لبناني-سوري لتعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب والمخدرات

    الأكثر قراءة

    مؤشر زلزال
    زلزال قوته 6.1 درجة يهز تركيا
    مدرسة -تعبيرية
    توضيح من وزارة التربية حول حادثة مدرسة رفيق الحريري في عرمون
    شركة (طيران عدن)
    شركة طيران جديدة باليمن تطلق أولى رحلاتها إلى القاهرة