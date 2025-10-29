الحجار يبحث مع مساعد وزير الداخلية السوري تعزيز التنسيق الأمني بين لبنان وسوريا

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، بعد ظهر اليوم، مساعد وزير الداخلية السوري اللواء عبد القادر طحان على رأس وفد أمني من وزارة الداخلية السورية، بحضور اللواء رائد عبدالله المدير العام لقوى الأمن الداخلي واللواء حسن شقير المدير العام للأمن العام.

وخلال اللقاء، شدد الحجار على أهمية تعزيز التعاون الأمني بين لبنان وسوريا في مجالات عدة، تشمل مكافحة المخدرات، الجرائم الجنائية، إدارة الحدود والجوازات، ومكافحة الإرهاب، مؤكداً أن الأمان والاستقرار في لبنان ينعكس على سوريا، والعكس صحيح، فالبلدان محكومان بالتعاون الوثيق.

وأشار الحجار إلى أن اللقاء يأتي في إطار متابعة الزيارات المتبادلة بين القيادتين اللبنانية والسورية، بما فيها لقاءات الرئيس عون مع الرئيس السوري أحمد الشرع، وزيارة وزير الداخلية اللبنانية إلى سوريا، وزيارة وزير الخارجية السورية إلى لبنان. وأوضح أن هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز التنسيق الأمني، خصوصاً فيما يتعلق بملف السجناء والحدود المشتركة.

وأكد الوزير أن الزيارة كانت فرصة لمناقشة آليات التعاون المباشر لمكافحة الجرائم وحماية المجتمع اللبناني والسوري، خاصة مع وجود عدد كبير من النازحين السوريين في لبنان، مشيراً إلى أن الأسس المباشرة للتنسيق في مكافحة المخدرات قد تم وضعها، مع التأكيد على أن هذه الزيارة تشكل نقطة انطلاق لتعزيز التنسيق الأمني المباشر بين البلدين.

وختم الحجار بالقول إن الاجتماعات كانت مثمرة، وأن الوفد نقل تحيات وزير الداخلية السوري، مع التأكيد على استمرار التعاون الوثيق بين الأجهزة الأمنية اللبنانية والسورية.