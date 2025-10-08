الأربعاء 16 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 8 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الحجار يبحث مع وفد الاتحاد الأوروبي تعزيز الدعم الأمني والإنمائي في لبنان

منذ 15 ثانية
وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار

وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار

A A A
طباعة المقال

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه بعد ظهر اليوم، نائب الأمين العام للسلام والأمن والدفاع في جهاز العمل الخارجي الأوروبي شارل فرايز، ترافقه سفيرة الاتحاد الأوروبي سندرا دي وايل على رأس وفد من الاتحاد الأوروبي.

وخلال اللقاء، تم بحث سبل دعم لبنان، خصوصًا في المجالات الأمنية والإنمائية، وتعزيز الشراكة والتعاون بين وزارة الداخلية والاتحاد الأوروبي، لا سيما في ما يتعلق بـ دعم القوى الأمنية ومواكبة الاستحقاق الانتخابي المقبل.

كما التقى الحجار النائب نعمة افرام ورئيس بلدية كفردبيان جان عقيقي، وتم خلال اللقاء بحث ملفات إنمائية وخدماتية تتعلق بالمنطقة وحاجاتها.

    المزيد من أخبار لبنان

    أزمة النفايات في لبنان
    جلسة حكومية في السراي: مطمر الجديدة في صدارة جدول الأعمال
    النائب أسعد درغام
    درغام من أوتاوا: متمسكون بحصرية السلاح بيد الدولة وبحق المغتربين في المشاركة الانتخابية
    المدير السياسي البريطاني الدكتور كريستيان تيرنر
    ترنر اختتم زيارته إلى لبنان: المملكة المتحدة ملتزمة بانتقال مسؤول ومنظم بعد انتهاء ولاية اليونيفيل

    الأكثر قراءة

    مسيرة إسرائيلية
    الحقيقة الصادمة.. إليكم أخطر ما تقوم به المسيرة الإسرائيلية في لبنان!
    غارات إسرائيلية سابقة على جنوب لبنان. الأناضول
    واشنطن لا تمانع بتجديد حرب لبنان
    مقاتلون من حزب الله
    استراتيجية أميركية جديدة لاحتواء نفوذ "حزب الله"