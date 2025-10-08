الحجار يبحث مع وفد الاتحاد الأوروبي تعزيز الدعم الأمني والإنمائي في لبنان

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه بعد ظهر اليوم، نائب الأمين العام للسلام والأمن والدفاع في جهاز العمل الخارجي الأوروبي شارل فرايز، ترافقه سفيرة الاتحاد الأوروبي سندرا دي وايل على رأس وفد من الاتحاد الأوروبي.

وخلال اللقاء، تم بحث سبل دعم لبنان، خصوصًا في المجالات الأمنية والإنمائية، وتعزيز الشراكة والتعاون بين وزارة الداخلية والاتحاد الأوروبي، لا سيما في ما يتعلق بـ دعم القوى الأمنية ومواكبة الاستحقاق الانتخابي المقبل.

كما التقى الحجار النائب نعمة افرام ورئيس بلدية كفردبيان جان عقيقي، وتم خلال اللقاء بحث ملفات إنمائية وخدماتية تتعلق بالمنطقة وحاجاتها.