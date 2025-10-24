الحجار يتحرّك.. إصلاحات مرتقبة في معاملات تسجيل السيارات وتعاون أمني لمكافحة المخدرات

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في مكتبه المدير العام لشركة “ليبان بوست” أندريه الرامي ونائبه شادي مغامس، بحضور رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات العميد نزيه قبرصلي.

الاجتماع تناول الصعوبات التي يواجهها المواطنون أثناء إنجاز معاملاتهم المرتبطة بمصلحة تسجيل السيارات، حيث شدّد الوزير الحجار على “ضرورة اتخاذ ليبان بوست الإجراءات الكفيلة بتسريع وتسهيل المعاملات”، في حين وعد الرامي “بزيادة عدد الموظفين وتطوير النظام المعتمد لتخفيف الازدحام وتحسين الخدمة”.

كما التقى الحجار وفداً من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، وبحث الجانبان في تعزيز التعاون بمجال مكافحة المخدرات وتطوير برامج الوقاية والدعم للأجهزة الأمنية.

وفي سياق متصل، بحث الوزير مع محافظ بعلبك – الهرمل بشير خضر في الملفات الإنمائية والإدارية بالمحافظة، كما استقبل الأستاذ صلاح سلام، والأستاذ سمير حمود، والمحامي صائب مطرجي في لقاءات تناولت الشؤون العامة.