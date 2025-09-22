الأثنين 30 ربيع الأول 1447 ﻫ - 22 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الحجار يشدد على تعزيز الأمن وتكثيف الدوريات لضمان حفظ الإستقرار

منذ ساعتين
آخر تحديث: 22 - سبتمبر - 2025 11:28 صباحًا
وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار

وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار

A A A
طباعة المقال

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار صباح اليوم في مكتبه مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي، بحضور المدير العام اللواء رائد عبدالله، حيث تم عرض شامل للأوضاع الأمنية في البلاد.

وشدّد الحجار خلال الاجتماع على “ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لتعزيز الحضور الأمني، وتكثيف الدوريات والتدابير اللازمة حفاظاً على الأمن والاستقرار”، داعياً إلى “وضع أكبر عدد ممكن من الضباط والعناصر بتصرف المهمات العملانية على الأرض”.

وأكد الوزير “أهمية اضطلاع قوى الأمن الداخلي بدور محوري إلى جانب الجيش اللبناني، لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة”، وجدد التزامه الكامل “متابعة قضايا العسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين، والعمل على تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية”، مشدداً على أنه “سيكون صوتهم داخل مجلس الوزراء”.

    المزيد من أخبار لبنان

    عناصر من الجيش اللبناني
    الجيش يوقف 73 شخصًا بجرائم مختلفة
    مبنى مجلس النواب
    تأجيل جلسات لجان الإعلام والمال والتربية استنكاراً لمجزرة بنت جبيل
    الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
    هل عادت تقديمات الضمان إلى ما كانت عليه قبل الأزمة؟

    الأكثر قراءة

    علما السعودية ولبنان
    السعودية تبلغ لبنان بشروطها لعودة المستثمرين إلى بيروت!
    أمين عام حزب الله نعيم قاسم
    مصادر خليجية: على قاسم أن يتخلى عن سلاحه قبل مخاطبة السعودية
    السيارة التي استهدفتها الغارة الإسرائيلية في بنت جبيل
    مجزرة في بنت جبيل.. 5 ضحايا بينهم 3 أطفال جراء غارة اسرائيلية!