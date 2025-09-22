الحجار يشدد على تعزيز الأمن وتكثيف الدوريات لضمان حفظ الإستقرار

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار صباح اليوم في مكتبه مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي، بحضور المدير العام اللواء رائد عبدالله، حيث تم عرض شامل للأوضاع الأمنية في البلاد.

وشدّد الحجار خلال الاجتماع على “ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لتعزيز الحضور الأمني، وتكثيف الدوريات والتدابير اللازمة حفاظاً على الأمن والاستقرار”، داعياً إلى “وضع أكبر عدد ممكن من الضباط والعناصر بتصرف المهمات العملانية على الأرض”.

وأكد الوزير “أهمية اضطلاع قوى الأمن الداخلي بدور محوري إلى جانب الجيش اللبناني، لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة”، وجدد التزامه الكامل “متابعة قضايا العسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين، والعمل على تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية”، مشدداً على أنه “سيكون صوتهم داخل مجلس الوزراء”.