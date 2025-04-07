الحجار يعلن عن مواعيد ترشيحات الانتخابات البلدية في جبل لبنان

أشار وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في بيانه الذي حمل الرقم 33/ص.م، إلى تقديم تصاريح الترشيح للانتخابات البلدية والاختيارية والرجوع عنها في محافظة جبل لبنان والأقضية التابعة لها. وفيما يلي نص البيان: استنادًا إلى القرارات الرقم 431 والرقم 433 تاريخ 2 نيسان 2025، المتعلقين بدعوة الهيئات الناخبة لانتخاب المجالس البلدية والمختارين والمجالس الاختيارية في محافظة جبل لبنان، حُدد موعد إجراء الانتخابات يوم الأحد الواقع في 4 أيار 2025.

أضاف البيان، أن وزارة الداخلية والبلديات – المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، أحاطت المواطنين علمًا بنص المادتين 25 و26 المتعلقتين بانتخاب المجالس البلدية، والمادتين 33 و35 المتعلقتين بانتخاب المختارين والمجالس الاختيارية المنصوص عليها في القانون الرقم 665/97، وذلك بشأن مواعيد وشروط الترشيح.

أوضح، أنه لمن يرغب في ترشيح نفسه للانتخابات البلدية والاختيارية، يجب عليه تقديم تصريح ترشيحه مسجلًا لدى الكاتب العدل على النحو المبين في المواد أعلاه، مع إرفاق المستندات التالية:

بيان قيد إفرادي إلكتروني.

سجل عدلي لا تتجاوز مدته شهرًا واحدًا.

صورة عن قائمة الناخبين التي يرد فيها اسمه مصدقة من مقرر لجنة القيد.

تأمين انتخابي من صندوق المالية في المحافظات والأقضية بقيمة 10,000,000 ليرة لبنانية (عشرة ملايين ليرة لبنانية).

وتابع البيان، أن مهلة تقديم تصاريح الترشيح تبدأ يوم الجمعة في 4 نيسان 2025، وتستمر حتى الساعة 24:00 من يوم الأربعاء في 23 نيسان 2025.

وذكر، أن مهلة الرجوع عن الترشح تنتهي في الساعة 24:00 من يوم الإثنين في 28 نيسان 2025.

ختتم البيان بالإشارة إلى، أن “صناديق المالية في مركز المحافظة، ومراكز القائمقاميات، ومكاتب السجل العدلي، وأقلام النفوس ستظل مفتوحة طيلة أيام قبول تصاريح الترشيح خلال الدوام الرسمي، ولغاية الساعة 24:00 من اليوم الأخير للترشيح والرجوع عنه”.