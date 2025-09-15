الأثنين 23 ربيع الأول 1447 ﻫ - 15 سبتمبر 2025 |
الحجار يكشف عن تفكيك أخطر شبكات تهريب المخدرات وتوقيف أفرادها!

منذ 34 دقيقة
وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار

وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار

كشف وزير الداخلية أحمد الحجار عن إحباط عملية تهريب كمية هائلة من المخدرات انطلاقا من لبنان، هي عبارة عن 6 ملايين و500 ألف حبة كبتاغون و700 كلغ من الحشيشة.

وكان قد وصل الحجار إلى مقر شعبة المعلومات – فرع الحماية والتدخل في ساحة العبد، حيث عقد اجتماعًا أمنيًا بحضور كبار الضباط، استعرض خلاله الإنجازات الأمنية الأخيرة.

وأكد الحجار بعد الاجتماع أن حماية أمن اللبنانيين أولوية قصوى، مشيرًا إلى أن الجهود مستمرة لتحقيق المزيد من الإنجازات حفاظًا على أمن لبنان واستقراره.

وكشف أن شعبة المعلومات نجحت في تفكيك شبكة لتهريب الكبتاغون والحشيشة ذات أبعاد دولية، وتوقيف رئيسها وعدد من أفرادها بعد أشهر من المراقبة، مؤكدًا أن الشبكة كانت تشكّل خطرًا واسع النطاق.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية نفذت عمليات استباقية أسفرت عن توقيف أشخاص ومجموعات صغيرة مرتبطة بالإرهاب خلال الأسابيع الماضية.

وشدد الوزير الحجار على أن شعبة المعلومات نفذت هذه العمليات “بكل فعالية ولكن بصمت”، لافتًا إلى أن السلطة السياسية تقدم كامل الدعم للأجهزة الأمنية، مؤكّدًا: “لا غطاء فوق رأس أحد، ولا أحد يمكنه أن يحمي أي جريمة أو مرتكبها”.

